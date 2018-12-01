Собака-волейболіст підкорює мережу: відеофакт

Користувачі не можуть втримати усмішку від веселого відео, на якому собака м'ячиком на пляжі з людьми.

На платформі Reddit користувач з ніком Ferdinando0r поділився захопливим відео з собакою, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 7 годин допис побачили більш як 30 тисяч осіб, а ще понад 400 залишили коментарі. А все тому, що на ролику пес весело відбиває м'яч на побережжі щоразу, коли він летить у бік води. Здається, цей пухнастик міг би стати волейболістом!

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