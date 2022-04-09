Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Привид Києва: в Японії з'явиться манга про українського пілота

  • 431
манга Привид Києва - фото 1
манга Привид Києва

На з'їзді аматорів-мангак Commitia анонсували появу нової графічної роботи про Привида Києва – легендарного українського пілота.

В Японії з'явиться манга про Привида Києва. Її почнуть продавати з травня за 785 єн (це приблизно 190 гривень).

І ще: Зірка з Харкова: кіт Степана став номінантом найпрестижнішої премії в серед інфлюенсерів

Про появу такої манги заявили на 140-му з'їзді аматорів-мангак Commitia. Придбати "Привида Києва" можна буде на MelonBooks.

"Це манга, де будуть російські ВПС. Зенітні ракети, що раптово атакують, "Стінгери" і… чи зможуть ВПС Росії за 48 годин захопити панування в повітрі над Києвом?", – розповідає автор манги Матсуда.

Привид Києва: в Японії з'явиться манга про українського пілота - фото 502881
Привид Києва: в Японії з'явиться манга про українського пілота - фото 502882
Привид Києва: в Японії з'явиться манга про українського пілота - фото 502884
Привид Києва: в Японії з'явиться манга про українського пілота - фото 502883

До теми: Цензорка: фільм, який зняли в Україні, номінували на Словацьку кінопремію у 10 категоріях

пропозиції партнерів
Новини