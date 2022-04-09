Привид Києва: в Японії з'явиться манга про українського пілота

На з'їзді аматорів-мангак Commitia анонсували появу нової графічної роботи про Привида Києва – легендарного українського пілота.

В Японії з'явиться манга про Привида Києва. Її почнуть продавати з травня за 785 єн (це приблизно 190 гривень).

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Про появу такої манги заявили на 140-му з'їзді аматорів-мангак Commitia. Придбати "Привида Києва" можна буде на MelonBooks.

"Це манга, де будуть російські ВПС. Зенітні ракети, що раптово атакують, "Стінгери" і… чи зможуть ВПС Росії за 48 годин захопити панування в повітрі над Києвом?", – розповідає автор манги Матсуда.

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