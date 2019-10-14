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У Мадриді пропонують безкоштовно відвідати 156 культурних об'єктів

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Для відвідування об'єктів потрібно попередньо зареєструватися - фото 1
Для відвідування об'єктів потрібно попередньо зареєструватися

З 18 по 20 жовтня пропонують безкоштовно відвідати 156 об'єктів Мадрида, які можуть стати частиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У звичайні дні вхід до багатьох з них обмежений.

Відвідування проходитимуть у рамках проекту Madrid Otra Mirada, який проводять уже всьоме. Вхід в об'єкти можна зарезервувати на офіційному сайті проєкту. Екскурсії проводитимуться безкоштовно.

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Це можливість познайомитися з міськими просторами, які видаються примарними, – каже делегат проєкту Андреа Леві.

Торік культурна програма також була присвячена об'єктам, які прагнуть увійти до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, але з'явилося кілька нових учасників. Наприклад, Міністерство закордонних справ, кладовище Сан-Ісідро і театр Лопе де Вега. Одні з найпопулярніших об'єктів проєкту – Музей королеви Софії, Історичний сад El Capricho, Фондова біржа Мадрида та Національна бібліотека Іспанії.

Відвідування пам'яток буде безкоштовним протягом кількох днів - фото 361457
Відвідування пам'яток буде безкоштовним протягом кількох днів

У цих місцях проводитимуться не тільки екскурсії, а й семінари, лекції, театралізовані вистави, які познайомлять жителів і туристів з історією міста.

До 18 жовтня експерти ЮНЕСКО відвідають кілька з цих об'єктів. Очікується, що до липня 2020 року вирішиться, чи стануть вони частиною Всесвітньої спадщини.

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Джерело: espanarusa
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