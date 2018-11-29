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Буде тхнути: у Норвегії круїзні кораблі заправлятимуть незвичайним паливом
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Норвезький круїзний оператор Hurtigruten планує перейти на вельми незвичайне біопаливо – відходи рибної промисловості.
Флот Hurtigruten складається з 17 кораблів, і компанія готова витратити близько $ 826 млн на його модернізацію. Зокрема, старі двигуни поміняють на нові – призначені для використання біогазу.
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Шість старих кораблів, на яких неможливо встановити нові двигуни, переведуть на природний газ та електрику, щоб вони також стали більш екологічними. Решту будуть заправляти біогазом, отриманим від перероблення рибних відходів.
Те, що інші вважають проблемою, ми розглядаємо як цінний ресурс. Впровадивши біогаз як паливо для круїзних суден, Hurtigruten стане першою круїзною компанією, що постачає кораблі паливом, що не містить копалин, – стверджує виконавчий директор компанії Деніел Скьельдам.
Один з кораблів з гібридним двигуном планують ввести в експлуатацію вже у 2019 році, ще два – у 2021 році. Вони будуть практично безшумними та нешкідливими для морських істот.
Поточні ініціативи з модернізації – частина більш масштабного проекту Hurtigruten, у рамках якого компанія планує до 2050 року прийти до нульового рівня викидів вуглекислого газу.
Наразі біогаз вважається одним з найзеленіших джерел енергії. А оскільки норвезька рибальська промисловість виробляє велику кількість органічних відходів, то в Hurtigruten вирішили впровадити цю технологію. Тим більше, що частина автобусів у країні вже їздить на такому паливі.
За рівнем викидів шкідливих газів один великий круїзний лайнер всього за день може принести стільки ж шкоди, скільки мільйон автомобілів на дорозі.
Hurtigruten возить туристів не тільки по норвезьких фіордах, але також у Гренландію і навіть Антарктику.
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