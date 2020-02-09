У людей відібрали ще одну роботу: відео з котами розвеселило Reddit

Коти постійно займають перші позиції в мережі через свою курйозність та уміння дивувати. І це відео не стало винятком, але вкотре змусило людей замислитись: хто ж насправді господар в домі?

На платформі Reddit користувач з ніком dylanthed поділився епічним роликом, який стрімко набуває популярності. За короткий час запис з котами зібрав понад 61 тисячу переглядів та понад 500 коментарів.

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А все тому, що на відео можна побачити, як ще одну роботу людей відібрали коти. Хто реально ким керує: господарі своїми улюбленцями чи навпаки?

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