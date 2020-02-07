Борсук, який грався з хижаком, поставив вчених у глухий кут: курйозне відео

Група американських вчених досліджувала околиці міста Гілрой, щоб вивчити поведінку звірів, і встановила 50 камер нічного бачення. Коли експерти переглянули отримані записи, їх здивувала гра койота і борсука. Запис з тваринами опублікована на сайті телестанції KTVU.

Камери були встановлені біля підземного тунелю для тварин, прокладеного під швидкісною дорогою. На відео вдалося зафіксувати, як хижак виляє хвостом і грайливо зазиває борсука піти за ним в трубу. Потім обидва звірі заходять усередину тунелю.

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"Ці двоє разом пройшли по штучному тунелю, щоб безпечно перетнути жваву дорогу. Наскільки ми знаємо, подібне потрапило на камери вперше", – підкреслив Ніл Шарма, дослідник з Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія.

Вчені відправили це відео колегами з інших штатів, які підтвердили унікальність кадрів. "Ми і подумати не могли, що побачимо щось таке, коли включили запис з камер відеоспостереження", – додав науковець.

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