У Львові пропонують перейменувати понад 30 вулиць, які названі на честь росіян

Група львів'ян, серед яких активні громадські діячі міста, запропонувала змінити назву понад 30 вулиць. У Львові є низка вулиць, які носять імена російських культурних діячів або регіонів рф.

Міські топоніми в умовах війни росії проти України не мають морального права носити назви росіян, тож у Львові небайдужі громадяни ініціюють перейменування понад 30 таких вулиць. Натомість пропонують їх назвати на честь видатних українських постатей.

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З ініціативою перейменування вулиць у Львові виступили Ігор Петрій (історик, завсектора наукової бібліотеки ЛНУ), Тарас Радь (політолог, керівник проєктів в "Опорі"), Данило Ільницький (літературознавець, викладач УКУ) та Богдан Тихолоз (керівник Львівського музею Франка).

"Культурний простір вимагає системної та повної дерусифікації та деколонізації", – зазначають ініціатори. Насамперед такий процес торкнеться вулиць, які названі на честь тих діячів, які жодним чином не пов'язані зі Львовом та Україною.

Список вулиць Львова, які планують дерусифікувати:

Абхазька

Боткіна

Брюллова

Венеціанова

Врубеля

Герцена

Глінки

Дагестанська

Жуковського

Ковалевської

Козланюка

Комарова

Короленка

Коряцька

Курильська

Лобачевського

Мельничука

Менделєєва

Некрасова

Орельська

Павлова

Перова

Рилєєва

Россі

Самарська

Сєченова

Таманська

Толстого

Чайковського

Чехова

Чуваська

Шеремети

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