Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

У Львові пропонують перейменувати понад 30 вулиць, які названі на честь росіян

  • 155
Львів - фото 1
Львів

Група львів'ян, серед яких активні громадські діячі міста, запропонувала змінити назву понад 30 вулиць. У Львові є низка вулиць, які носять імена російських культурних діячів або регіонів рф.

Міські топоніми в умовах війни росії проти України не мають морального права носити назви росіян, тож у Львові небайдужі громадяни ініціюють перейменування понад 30 таких вулиць. Натомість пропонують їх назвати на честь видатних українських постатей.

І ще: У Мукачеві перейменують усі вулиці, які мають російські або радянські назви

З ініціативою перейменування вулиць у Львові виступили Ігор Петрій (історик, завсектора наукової бібліотеки ЛНУ), Тарас Радь (політолог, керівник проєктів в "Опорі"), Данило Ільницький (літературознавець, викладач УКУ) та Богдан Тихолоз (керівник Львівського музею Франка).

"Культурний простір вимагає системної та повної дерусифікації та деколонізації", – зазначають ініціатори. Насамперед такий процес торкнеться вулиць, які названі на честь тих діячів, які жодним чином не пов'язані зі Львовом та Україною.

У Львові пропонують перейменувати понад 30 вулиць, які названі на честь росіян - фото 502754

Список вулиць Львова, які планують дерусифікувати:

  • Абхазька
  • Боткіна
  • Брюллова
  • Венеціанова
  • Врубеля
  • Герцена
  • Глінки
  • Дагестанська
  • Жуковського
  • Ковалевської
  • Козланюка
  • Комарова
  • Короленка
  • Коряцька
  • Курильська
  • Лобачевського
  • Мельничука
  • Менделєєва
  • Некрасова
  • Орельська
  • Павлова
  • Перова
  • Рилєєва
  • Россі
  • Самарська
  • Сєченова
  • Таманська
  • Толстого
  • Чайковського
  • Чехова
  • Чуваська
  • Шеремети

До теми: Україну відновлять у три етапи: перший вже почався

пропозиції партнерів
Новини