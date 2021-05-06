У Львові засвітився єдиний в Україні білий Rolls-Royce за 10 мільйонів гривень: фото

На заході України сфотографували розкішний Rolls-Royce Ghost. Як виявилося, таких більше немає у країні.

У Львові помітили рідкісний Rolls-Royce Ghost. При цьому у білому кольорі – це єдиний такий автомобіль в Україні. Машину придбав хтось із місцевих, оскільки у неї львівська реєстрація. Фотографію опублікували на сторінці "luxcar_of_ua" в Instagram.

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Вартість такого автомобіля становить близько 10 мільйонів гривень.

Машина оснащена мотором V12 з об'ємом 6,75 л з двома турбокомпресорами, який встановлений за передньою віссю. Потужність двигуна становить 571 к.с. Розгін до сотні займає всього 4,8 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою 250 км/год.

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