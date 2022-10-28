У Львові з концертом на підтримку ЗСУ виступить легендарний гурт "КОМУ ВНИЗ"

Легендарний гурт КОМУ ВНИЗ запрошує на єдиний концерт у Львові. Він відбудеться 3 грудня у !FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24). Початок о 19:00.

"Кому Вниз" – український рок-гурт, створений 1988 року в Києві. Його творчість на 100% наповнена Україною: її традиціями, культурою, музикою, шаною нашим героям та українським духом! Саме це можна почути у кожній улюбленій композиції КОМУ ВНИЗ.

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Кошти зібрані на концерті буде скеровано на підтримку ЗСУ.

Це легендарна група, у якої є пісні, здається, на будь-яку тему. Композиції про видатних людей, про духовність, витончені та жанрові твори. Дуже багато їхніх пісень актуальні зараз, під час війни в Україні! Усе це чекає на вас у !FESTrepublic. Єдиний концерт у Львові - не пропустіть! Квитки краще придбати завчасно, адже їх не так багато. Запрошуємо насолодитись вечором музики високого духу! Буде потужно!", – запрошують організатори VINIL Concert agency.

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