"Надихаєте мене": Шварценеггер зустрівся з Kalush Orchestra і приміряв панаму – фото

Гурт Kalush Orchestra здивував прихильників несподіваною зустріччю з актором та ексгубернатором Каліфорнії Арнольдом Шварценеггером. "Залізний Арні" не лише запросив українців додому, а й приміряв трендову рожеву панамку.

Відомий український гурт Kalush Orchestra зараз гастролюють у США, тож їм випала нагода зустрітись зі знаменитим актором Арнольдом Шварценеггером. Зірка "Термінатора" запросив команду до себе в гості, а українці зняли окремий відеоблог та вже поділились спільними фото в інстаграмі, пише Радіо MAXIMUM.

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Йо, вчора залетіли в гості до Арнольда Шварценеггера. Він запросив нас до себе додому та вийшов зустрічати з великим домашнім ослом. Поговорили про ситуацію в Україні та подякували за його підтримку, поділились наскільки це важливо для нас. Ви знаєте, Арнольд активно підтримує українців з перших днів війни, за що ми йому дуже вдячні. Віримо, що закордонна підтримка буде тільки посилюватися. Приємно було зустрітись з такою легендою, я можна сказати виріс на фільмах з його участю. До речі, Шварц теж зацінив панамку, – поділились учасники гурту.

instagram.com/kalush.official

instagram.com/kalush.official

До слова, "Залізний Арні" також не оминув увагою таку зустріч, тож і на своєму профілі в інстаграмі опублікував фото з гуртом та подякував за зустріч.

Це було фантастично зустріти Kalush Orchestra, переможців Євробачення з України. Ви надихаєте мене, – написав Шварценеггер.

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