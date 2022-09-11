У Львові виступлять найвідвертіші рокери України гурт "Фіолет"

Гурт "Фіолет" запрошує на великий сольний концерт у Львові. 22 жовтня у FESTrepublic відбудеться концерт – початок о 19:00, повідомили організатори VINIL Concert agency.

У програмі, крім нового матеріалу, "Фіолет" не омине увагою і свої потужні хіти.

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Частина коштів, зібраних на концерті, буде передана на потреби ЗСУ.

Повний склад. Максимум драйву, свіжих та улюблених синглів і сюрпризи! Вечір, який точно не забудеться і який ми повинні провести разом", – запрошують організатори.

Лідер рок-гурту "Фіолет" та супутніх сайд-проєктів, український музикант, письменник, громадський діяч, артдиректор фестивалю Бандерштат – Сергій "Колос" Мартинюк зазначив, що його улюблені осінні концерти відбуваються саме у Львові.

Бо Львів для мене – це еталонна осінь. Приблизно так, як київська весна. Зрештою, де ще співати "Вечірній Львів", як не там? Приїдемо, як раніше, з кращим і новим, тому тримайтесь. Зустрінемося і до Перемоги!", – запросив Колос.

Як відомо, за плечима команди "Фіолет" участь у талант-шоу, 4 лонгплея, дві лайв-платівки та вже 5 EP.

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