У Львові висадили тюльпани на підтримку України та українських міст

Тюльпани Львову передав голландець, підприємець, який вже робив подібний проєкт в Києві до війни.

Ініціатор такого квіткового подарунка – Нідерланди. У такий спосіб голландці хотіли підтримати українців під час війни, пише пресслужба Львівської міської ради.

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Загалом висадили 125 тисяч сортових голландських тюльпанів у 70 локаціях Львова.

До слова, подаровані сорти тюльпанів підібрали так, щоб вони цвіли якомога довше. Тобто, коли одні квіти відцвітуть, то інші лише починатимуть.

За словами заступниці керівника управління екології та природних ресурсів ЛМР Оксани Луцко, у Львові тюльпани садитимуть довкола старого міста з особливою увагою до території поблизу Опери та проспекту Свободи. А також у кількох парках та районах Львова.

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