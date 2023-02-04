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У Львові висадили тюльпани на підтримку України та українських міст

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У Львові висадили тюльпани на підтримку України та українських міст - фото 1

Тюльпани Львову передав голландець, підприємець, який вже робив подібний проєкт в Києві до війни.

Ініціатор такого квіткового подарунка – Нідерланди. У такий спосіб голландці хотіли підтримати українців під час війни, пише пресслужба Львівської міської ради.

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Загалом висадили 125 тисяч сортових голландських тюльпанів у 70 локаціях Львова.

До слова, подаровані сорти тюльпанів підібрали так, щоб вони цвіли якомога довше. Тобто, коли одні квіти відцвітуть, то інші лише починатимуть.

У Львові висадили тюльпани на підтримку України та українських міст - фото 519277

За словами заступниці керівника управління екології та природних ресурсів ЛМР Оксани Луцко, у Львові тюльпани садитимуть довкола старого міста з особливою увагою до території поблизу Опери та проспекту Свободи. А також у кількох парках та районах Львова.

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