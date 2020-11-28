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У Львові випав перший сніг: яскраві фото та відео з мережі
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Зима прийшла! Перші сніжинки на Львівщині були зафіксовані вже давно, проте це були осади у горах. На місто ж сніг опустився лише сьогодні.
Після минулої зими, яка виявилася практично безсніжною, українці з нетерпінням очікують снігових заметів та морозцю цьогоріч. Сьогодні пощастило побачити перший сніг львів'янам.
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Відповідними дописами у соцмережах активно діляться користувачі:
Додамо, що решта України вже давно зустріла і перший, і другий сніг: наприклад, від початку цього місяця активно сніжило на Харківщині, Сумщині, Київщині. Наразі львів’ян попереджають, що через легкий сніжок на вулицях міста стало слизько, тож водіям та пішоходам варто бути уважними та обережними.
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