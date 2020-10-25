Домашній кінотеатр вдома: круті ідеї, від яких перехоплює дух (фото)

Карантин через пандемію коронавірусу змусив людей забути про багато приємних речей, серед яких і похід в кіно. Тож чимало хто вирішив обладнати власний кінотеатр вдома. І від цих ідей хочеться готувати попкорн і шукати хороший фільм.

Які б фільми чи серіали ви не полюбляли, але домашній кінотеатр – це місце, яке точно стане одним із найулюбленіших у помешканні. Звісно ж, перегляд стрічок перед телевізором на старому дивані чи на ноутбуці на ліжку – це вже норма, але інколи хочеться особливої атмосфери. Саме для таких випадків зібрали круті ідеї для кінотеатру вдома:

І ще: Очікування і реальність: фото страв у ресторані, які шокують

sportsworldmagazine

travelmonster

stephents3d

eabhomes

boredpanda

Trend Insights

studiobilaang

Weber Design Group

SONA

luxurytechnologywisconsin

CurtTurner

elitehometheaterseating.com

hometheater.com

hometheater.com

boredpanda

tymhomes

upscaleluxury

elitehometheaterseating.com

bandaproperty.co.uk

hattas.com

boredpanda

Читайте також: Найкрутіші дизайни інтер'єрів, які змушують затримати погляд