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Домашній кінотеатр вдома: круті ідеї, від яких перехоплює дух (фото)

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Ідея для домашнього кінотеатру - фото 1
Ідея для домашнього кінотеатру / eabhomes

Карантин через пандемію коронавірусу змусив людей забути про багато приємних речей, серед яких і похід в кіно. Тож чимало хто вирішив обладнати власний кінотеатр вдома. І від цих ідей хочеться готувати попкорн і шукати хороший фільм.

Які б фільми чи серіали ви не полюбляли, але домашній кінотеатр – це місце, яке точно стане одним із найулюбленіших у помешканні. Звісно ж, перегляд стрічок перед телевізором на старому дивані чи на ноутбуці на ліжку – це вже норма, але інколи хочеться особливої атмосфери. Саме для таких випадків зібрали круті ідеї для кінотеатру вдома:

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elitehometheaterseating.com
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bandaproperty.co.uk
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hattas.com
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boredpanda

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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