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Найкрутіші дизайни інтер'єрів, які змушують затримати погляд

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Найкращі ідеї дизайну - фото 1
Найкращі ідеї дизайну

Для багатьох дизайн інтер'єру починається купівлею килима в популярних магазинах чи навіть фарбуванням стін. А далі все зупиняється на невеличких декоративних предметах. Однак ці помешкання справді вражають і викликають бажання терміново туди переїхати.

Twitter-акаунт під назвою Interior Porn показує дизайни будинків та квартир, від яких реально перехоплює подих. Тут зібрано найбільш вражаючі інтер'єри, де дизайнери справді постарались. Кожна деталь милує око, а самі кадри захоплюють естетикою.

І ще: Сам собі дизайнер: епічні фото невдалого дизайну, які змушують сміятись

Починаючи з кухонь, яка надихає кулінарити навіть тих, хто не любить це, і до чарівних садочків, де хочеться відпочивати після важкого робочого дня. Зацініть!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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