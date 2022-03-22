У Львові відкрили клуб для тих, хто хоче вивчити українську мову

Ми всіляко підтримуємо ініціативи, спрямовані на те, щоб українська мова ставала усе популярнішою та поширенішою. Так, у Львові відкрили клуб "Говорімо українською!". Розповідаємо, як він працює.

У фейсбуці Львівської ОВА розповіли про відкриття клубу "Говорімо українською!". Він розрахований на те, щоб внутрішньо переміщені особи могли покращити своє володіння державною мовою.

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Розмовний клуб започаткували з допомогою Міжнародного інституту мови, культури та зв'язків спільно з діаспорою НУ "Львівська політехніка". До них також долучився Департамент освіти та науки ЛОВА.

У клубі можуть брати участь охочі внутрішньо переміщені особи віком від 17 до 117 років.

Участь у мовному клубі "Говорімо українською!" безплатна!

у мовному клубі "Говорімо українською!" Відомо, що зустрічі відбуватимуться двічі на тиждень на платформі ZOOM.

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Це буде невимушене спілкування на цікаві для учасників теми, що допоможе легко подолати мовний бар'єр і цілком перейти на українську, – йдеться у повідомленні.

Щоб зареєструватися необхідно заповнити цю форму.

Більше про розмовний клуб "Говорімо українською!" за цим посиланням або за номером телефона +38 096 690 43 01.

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