У Львові відгримів грандіозний концерт гурту АНТИТІЛА: як це було

25 травня на Арені Львів пройшов концерт української групи АНТИТІЛА, які приїхали до міста Лева зі своїм першим стадіонним туром на підтримку нового альбому HELLO. Дивись, як запалили Тарас Тополя і компанія у Львові!

Півтора року підготовки, ексклюзивна сцена, світло, режисерські фантазії і шоу, яке здивувало кожного! Ось, як можна описати концерт гурту АНТИТІЛА у Львові.

Антитіла – HELLO: дивіться новий постапокаліптичний кліп гурту

Спеціальними музичними гостями концерту стали рок-гурт CHEMIA з Польщі та співак MELOVIN, представник України на Євробаченні 2018. CHEMIA, гітаристом якої, до речі, є Войцех Бальчун, відомий українцям як колишній керівник Укрзалізниці, запалила публіку драйвовим роком і навіть виконала пісню українською, що стало неабияким сюрпризом для публіки!

рок-гурт CHEMIA / автор фото: Валентина Рущак

рок-гурт CHEMIA / автор фото: Валентина Рущак

рок-гурт CHEMIA / автор фото: Валентина Рущак

рок-гурт CHEMIA / автор фото: Валентина Рущак

рок-гурт CHEMIA / автор фото: Валентина Рущак

рок-гурт CHEMIA / автор фото: Валентина Рущак

Фото: Радіо МАКСИМУМ

Chemia виступили у Львові: дивіться відео онлайн

Грандіозний концерт продовжив MELOVIN. Публіка очікувала почути хіт Under The Ladder, з якою MELOVIN виступив на Євробаченні 2018. Добре відомі всім акорди підтримали глядачі, які в унісон з артистом заспівали трек!

MELOVIN / автор фото: Валентина Рущак

MELOVIN / автор фото: Валентина Рущак

MELOVIN / автор фото: Валентина Рущак

MELOVIN / автор фото: Валентина Рущак

MELOVIN / автор фото: Валентина Рущак

MELOVIN / автор фото: Валентина Рущак

Фото: Радіо МАКСИМУМ

MELOVIN виступив у Львові: дивіться відео онлайн

І нарешті, довгоочікуваний виступ гурту АНТИТІЛА розпочався без запізнень. Рівно о 20:45 соліст колективу Тарас Тополя вийшов на сцену під гучні овації. Окрім вже відомих хітів TDME, Вірила, Лови момент, LEGO, група виконала і інші пісні з нової платівки, а також зіграла хіти з попередніх альбомів.

АНТИТІЛА / автор фото: Валентина Рущак

. / автор фото: Валентина Рущак

АНТИТІЛА / автор фото: Валентина Рущак

АНТИТІЛА / автор фото: Валентина Рущак

Музиканти також презентували нову пісню, яка є кавером до треку Symphony, що виконує співачка Clean Bandit. Як зізнався зі сцени Тарас Тополя, незабаром відбудеться прем'єра треку і яскравого кліпу до нього. Пісня гурту Антитіла БУДУВУДУ: дивіться відео Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Віка Дрогомирецька (@vika.drohomyretska) 27 Тра 2019 р. о 2:40 PDT АНТИТІЛА / автор фото: Валентина Рущак

АНТИТІЛА / автор фото: Валентина Рущак

АНТИТІЛА / автор фото: Валентина Рущак

АНТИТІЛА / автор фото: Валентина Рущак

АНТИТІЛА / автор фото: Валентина Рущак

Фото: Радіо МАКСИМУМ

Не обійшлося і без нотки патріотизму. Фронтмен гурту Тарас Тополя заявив, що Україна – сильна духом країна і він пишається своїм народом, після чого розчулені шанувальники обдарували виконавця гучними оваціями.

Саме завдяки нашим військовим на Сході ми маємо можливість ходити на концерти сьогодні. Спасибі, захисники України!

Пісня гурту Антитіла LEGO: дивіться відео

Стадіонний тур групи АНТИТІЛА запланований у п'яти містах України. Стартувала група, власне, зі Львова. Далі гастрольний графік музикантів охопить стадіони в таких містах: в Харкові (7 червня), Полтаві (15 червня), Одесі (24 серпня, у День Незалежності України). А завершиться live-шоу 17 листопада у столиці, в Палаці Спорту.

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