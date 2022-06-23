У Львові відбудеться 6 Маратон пам'яті Василя Сліпака

Під час Маратону пам'яті Василя Сліпака відбудеться кілька концертів

У Львові проведуть черговий Маратон пам'яті Василя Сліпака. Він відбудеться вже вшосте. Розповідаємо про цю подію все, що ви повинні знати.

29 червня виповнюється вже шість років, як снайперська куля забрала життя львів'янина Василя Сліпака – видатного українського оперного співака, соліста Паризької Національної Опери, волонтера, учасника російсько-української війни, Героя України, кавалера ордена "За мужність" І ступеня. Про Маратон, присвячений героєві, читайте на Радіо MAXIMUM.

Це цікаво: Анастасія Приходько презентувала знакову пісню "Степом"

Маратон був започаткований у 2017 році Львівською національною філармонією імені Мирослава Скорика та щороку символічно проводиться в останні дні червня. Він об'єднує музикантів з багатьох країн, а події маратону відбуваються у різних куточках світу. Цьогоріч концерти пройдуть в Україні, Швейцарії та Франції.

28 червня о 19:00 у Львівській національній філармонії відбудеться відкриття 6-го міжнародного музичного Маратону пам'яті Василя Сліпака "W LIVE. Василь Сліпак для ПЕРЕМОГИ". У виконанні Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії, вокального ансамблю "Kalophonia", співака Назара Савка та скрипаля Миколи Гав'юка, прозвучать твори видатних українських композиторів та українські пісні.

Детальна інформація про подію та квитки за цим посиланням.

29 червня о 17:30 у Концертному залі Людкевича Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика міжнародний маратон пам'яті Василя Сліпака продовжить концерт "W Live. З Любов'ю з Франції" Серін де Лабом – французької сопрано корейсько-американського походження, яка співала в 11 різних концертах заради миру та благодійності для України в районі Берліна.

30 травня Серін приїхала до Львова в імпровізовану подорож, бажаючи поділитися музикою з українцями, висловити своє захоплення стійкістю і мужністю народу України та підтримати його. У концерті разом із вокалісткою ви почуєте знаних львівських піаністів Оксану Рапіту та Мирослава Драгана. Музиканти виконають твори світових класиків оперного репертуару.

Детальна інформація про подію та квитки за цим посиланням.

Також 29 червня в рамках маратону пам'яті Василя Сліпака у Львові відбудеться концерт віолончельної музики "W Live. Молитва для Василя". Подія відбудеться о 19:30 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла Денис Литвиненко виконає дві сюїти для віолончелі (№3 та №4) Йоганна Себастьяна Баха. У пам'ять видатному Українцю та усім загиблим внаслідок жорстокої війни Росії проти України прозвучить тужлива лемківська народна пісня "Плине кача".

Деталі події за цим посиланням.

Усі кошти від продажу благодійних квитків будуть передані на потреби нашої львівської 80-ї ОМДШБ для придбання автомобілів та термовізійних дронів.

Партнери Маратону WLIVE-2022:

Фундація Василя Сліпака

Посольство України у Франції

Постійне представництво України при ЮНЕСКО

Асоціація “Перетинаючи Європу”

Детальна інформація про всі події 6-го Міжнародного маратону пам'яті Василя Сліпака за посиланням.

Читайте також: Тарас – "Українці": автор хіта "Байрактар" випустив нову пісню