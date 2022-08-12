У Львові стартують Четверті Львівські Фото Фестини: повна програма

Вже вчетверте цього року у Львові відбудеться найбільший фотографічний фестиваль України "Львівські Фото Фестини". Читайте далі та дізнайтеся подробиці події!

Фестивальні події вперше вийдуть за межі міста та області, та захоплять кілька областей: Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську та Сумську. Заходи триватимуть шість днів з 15 по 20 серпня включно.

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У зв'язку з російсько-українською війною, в цьому році організатори запрошують на виставку-продаж фотосушку, де кожен світливець може принести свої світлини та виставити на продаж. Всі зібрані гроші будуть передані на потреби ЗСУ.

Львівські Фото Фестини організовані Українським Фотографічним Товариством (УФОТО) у співпраці з Львівським Фотомузеєм та Науково-технічною бібліотекою НУ "Львівська політехніка". Традиційним незмінним партнером Львівських Фото Фестин є Кава Старого Львова. Вхід на всі події безкоштовний.

Усі охочі долучитися до Виставки-продажу фотосушки, можуть принести будь-яку кількість своїх світлин форматом від 20 на 30 см у Науково-технічну бібліотеку НУ "Львівська Політехніка" (Професорська, 1), або зателефонувати організаторам +380676759384 та узгодити спосіб достави.

Протонуємо вашій увазі повну програму фестивальних заходів.

15 серпня:

16:00 – Розповідь Софії Легін "Олександер Пежанський і УФОТО" (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ "Львівська Політехніка")

17:00 – Презентація поштівки до ювілею Олександра Пежанського (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ "Львівська Політехніка")

17:30 – Розповідь Оксани Середи "Галичанки у світливстві" (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ "Львівська Політехніка")

16 серпня:

16:00 – Лекція Ігоря Гармаша "Фото і кіно: мистецтва, приречені бути поруч" (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ "Львівська Політехніка")

17:00 – Презентація проєкту "Живе кіно у Львові". Перегляд фільму з плівки у стилі ретро. Олександр Мандрик, Ігор Гармаш, Ігор Ткачик (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ "Львівська Політехніка")

17 серпня:

16:00 – Лекція Уляни Мандрусяк (Коломия) "Александр Кіблер. Світло і тіні придворного фотографа" (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ "Львівська Політехніка")

17:00 – Лекція Наталки Філевич "Кліше-верр в творчості Бруно Шульца" (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ "Львівська Політехніка")

18:00 – Лекція Миколи Проціва (Бережани) "Врятована фотоісторія" (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ "Львівська Політехніка")

18 серпня:

16:00 – Лекція Олександра Харвата (Рівне) "Піймати світломить. Історія фотографії до фотографії" (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ "Львівська Політехніка")

17:00 – Лекція Андрія Сови "Таємниці фотоархіву Степана Гайдучка" (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ "Львівська Політехніка")

18:00 – Лекція Ігоря Ткачика "Аматорська кінотехніка. Зародження, розвиток і занепад" (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ "Львівська Політехніка")

19 серпня:

В Коломиї:

11:00 – Відкриття фотовиставки "Александр Кіблер. Світло і тіні придворного фотографа" в місті Коломия в Студентському сквері

В Бережанах:

15:00 – Відкриття фотовиставки "Старі світлини з фондів Бережанського краєзнавчого музею" у виставковому залі Бережанського краєзнавчого музею

15:30 – Лекція Володимира Парація "Краєзнавчі світлини як інформаційний ресурс: з досвіду діяльності Подільського туристично-краєзнавчого товариства (1925 – 1939 рр.)". Подія відбудеться в Бережанському краєзнавчому музеї

16:15 – Лекція Миколи Проціва "Врятована фотоісторія". Подія відбудеться в Бережанському краєзнавчому музеї

У Львові:

16:00 – Розповідь Дмитра Маслова (Рівне) "Польова фотолабораторія Другої світової війни. Історія одного експонату" (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ "Львівська Політехніка")

17:00 – Лекція Олександра Кіцери "Життя Юрія Липи у світлинах" (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ "Львівська Політехніка")

18:00 – Лекція Ольги Лідовської "Єврейські фотографи Львова" (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ "Львівська Політехніка")

В Сумах:

12:00 – Фототовариство "Друзі Дагера". Відкриття фотовиставки "Ехо музею" (Артдворик, вул.Воскресенська, 6)

12:30 – Лекція Андрія Мозгового "Фотографи м. Суми кінця XIX – початку XX ст." (Артдворик, вул.Воскресенська, 6)

17:00 – Сергій Гуцан, презентація "Родинні фото сім'ї Григор'євих" (Артдворик, вул.Воскресенська, 6)

20 серпня:

12:00 – "Фотосушка на ЗСУ" – виставка-продаж фотографій всіх охочих світливців з переказом усіх зібраних коштів на потреби ЗСУ (м. Львів, сквер навпроти ауково-технічної бібліотеки НУ "Львівська Політехніка", що на Професорській, 1)

13:00 – Кураторська екскурсія Романа Метельського Львівським Фотомузеєм (м. Львів, вул. Професорська, 1)

16:00 – Кураторська екскурсія Романа Метельського Львівським Фотомузеєм (м. Львів, вул. Професорська, 1)

До теми: Дударик розповів, на що збиратимуть кошти під час недільних заходів на підтримку ЗСУ