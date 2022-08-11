Дударик розповів, на що збиратимуть кошти під час недільних заходів на підтримку ЗСУ

Дударик розповів про наступне завдання, на яке збиратимуть кошти під час традиційних недільних заходів для підтримки ЗСУ. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" традиційно запрошує 14 серпня на недільну Літургію до храму Святого Лазаря об 11:00.

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Опісля відбудеться "благодійна кава по Літургії" та концерт у смачних додатках, повідомили у капелі.

Крім того, чоловічий ансамбль капели візьме участь о 14:15 у заходах на підтримку ЗСУ на території торгового центру "Вікторія Гарденс", який проводить ГО "Вектор надії".

"Побачимося! Наше наступне завдання – збірка на "бус" або "позашляховик" для нашої львівської 80-ки. Слава Україні!", – запрошують хористи.

Нагадаємо, Дударик зібрав чверть мільйона гривень для ЗСУ під час латвійського волонтерського туру. Всього з початку війни на гуманітарні та військові потреби Дударик зібрав 1,25 мільйона гривень.

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