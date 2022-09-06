У Львові стартувала виставка-продаж картин проєкту "Мистецтво Наближає Перемогу"

У ТЦ "Victoria Gardens" у Львові від 2 вересня розпочала діяти благодійна виставка-продаж мистецьких творів на підтримку ЗСУ. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Ця подія відбудеться в рамках благодійного заходу "Мистецтво Наближає Перемогу" у співпраці з організацією "Український Мистецький Фронт" та у партнерстві з ТЦ "Victoria Gardens", повідомили організатори Волонтерський проєкт "Для бійців від митців".

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На виставці буде представлено понад 200 робіт, які показують Україну як сильну і непереможну націю. 40 із них усі охочі можуть переглянути у "Victoria Gardens", а усі витвори доступні в онлайн-каталозі за ЦИМ посиланням.

Відкриття експозиції відбулося 2 вересня та триватиме 2 тижні.

Серед митців, які представили свої роботи для проєкту:

Михайло Скоп (Neivanmade)

Денис Метелін

Яся Волкова

Здесрой

Дмитро Табу

Лев Скоп

Ігор Теплий

Ігор Кухарський

Назар Медвідь

та інші

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