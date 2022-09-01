Львівська філармонія та оркестр INSO-Lviv зібрали майже 100 000 грн для ЗСУ

Львівська філармонія та оркестр INSO-Lviv на благодійному ярмарку зібрали 97 630 грн для ЗСУ. На гостей чекали виступи автентичних гуртів та продаж солодощів, мистецьких творів і крафтової випічки.

Про це повідомили організатори ярмарку.

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Дякуємо кожному і кожній, хто прийшов до нас на ярмарок, хто підтримав нашу ініціативу та своїм внеском долучився до збору коштів для ЗСУ. Дякуємо усім, хто взяв участь у ярмарку та виставив свою продукцію, солодощі, випічку, напої на продаж. Дякуємо усім, хто підтримував інформаційно, поширював та розповсюджував інформацію про ярмарок. Щоразу переконуємось, що разом ми сила, тільки разом ми можемо протистояти ворогові, вистояти в цій війні", – зазначили організатори.

Ті, хто не зміг потрапити на ярмарок, можуть долучитись до збору коштів для потреб наших захисників за ЦИМ посиланням.

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