У Львові переселенці зможуть безплатно освоїти 7 нових професій: перелік

Вимушених переселенців запрошують на навчання у Львові. Внутрішньо переміщені українці мають нагоду спробувати свої сили в освоєнні нового фаху. На вибір пропонують 7 професій.

У пресслужбі Львівської міської ради повідомляють, що українці, які втекли від війни зможуть освоїти нові професії.

І ще: Скільки українців мають роботу під час війни – результати опитування

Зареєструйтеся онлайн та заповніть форму-реєстрацію.

За підтримки програми розвитку ООН та Європейського Союзу у львівських професійно-технічних училищах безплатно нададуть переселенцям технічну освіту. Навчання розпочинається з 13 червня за такими спеціальностями:

монтажник санітарно-технічних систем

пекар

столяр

маляр

продавець-касир

кравець

швачка

Відомо, що після навчання усім видадуть сертифікати про освоєння відповідних навичок. До того ж ці люди отримають допомогу у працевлаштуванні.

До теми: Де знайти роботу під час війни: корисні сервіси для українців