У Львові можна буде послухати відразу кілька духових оркестрів та допомогти ЗСУ

21 червня о 16:00 у Стрийському парку (біля Сенсотеки) відбудеться перший у Львові парад оркестрів. Захід проведуть з нагоди Всесвітнього дня музики, повідомили організатори ГО Міжнародна Асоціація Мистців та VINIL Concert agency.

Розповідаємо на Радіо MAXIMUM, на чиї виступи ви можете потрапити. Не проґавте можливості чудово провести час і послухати хорошої музики у цей вівторок, 21 червня.

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На святі виступатимуть

Духовий оркестр "Львівські фанфари" та група мажореток “Феєрія" дитячої школи мистецтв № 5 міста Львів;

Оркестр дитячої школи мистецтв № 5 міста Львів;

Оркестр національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

Оркестр Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;

Lyudkevych Jazz Orchestra (естрадний оркестр Львівського фахового музичного коледжу ім. С.П. Людкевича).

Парад оркестрів відбувається під егідою Львівська міська рада, Управління молодіжної політики Львівської міської ради, Львівська обласна державна адміністрація та Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка. За підтримки БФ Power of Peace. Організатор заходу – ГО Міжнародна Асоціація Мистців та VINIL Concert agency!

Під час заходу буде проводитись збір коштів на потреби ЗСУ.

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