Дударик записав пісню на згадку про Героїв, які вже не повернуться з війни (ВІДЕО)

Національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" презентувала четверту пісню у рамках проєкту "Прийняття" – "Чорна рілля ізорана". Це – українська козацька балада, як повідомили у капелі.

Цей твір у виконанні (світлої пам'яті) Василя Жданкіна вирвався на широкий загал у 1989 році на фестивалі "Червона Рута". Це виконання і по нині залишається еталонним.

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Як відомо, проєкт "Прийняття" – це твори Тараса Шевченка та пісні, які росіяни вкрали в українців.

Керівник колективу Дмитро Кацал зазначив, що "Чорна рілля ізорана" записана на згадку про наших Героїв, які вже не повернуться з війни росії проти України.

"Ваша жертва – не марна. Ми неодмінно переможемо і помстимося за Вас. Слава Україні!", – запевнив музикант.

В "Дударику" його переосмислили та записали в "а капела" із найкращими солістами – Юрієм Йосифовичем, Романом Липаком та Назаром Лозинським у мелодичній та текстовій версії першоджерела.

Слухати пісню "Чорна рілля ізорана". Виконує хорова капела "Дударик":

Зібрані під час проєкту кошти передадуть Збройним Силам України.

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