У Львові лунатимуть колядки, щедрівки й різдвяні пісні в електротранспорті до кінця січня

У львівському електротранспорті до 25 грудня співатимуть колядки й щедрівки, а після Святвечора й до 19 січня 2023 року в салонах міського транспорту лунатимуть уже різдвяні пісні. Читайте далі та дізнайтеся, на яких маршрутах лунатиме коляда!

Ольга Бачинська, речниця "Львівелектротрансу" зазначає, що таке музичне рішення стосуватиметься не всіх трамваїв та тролейбусів у місті. Лише низка з "п'яти-десяти" маршрутів буде залучена до цього. Наразі немає переліку конкретних маршрутів.

І ще: Міс Україна Всесвіт 2022 показала національний костюм, з яким поїде у США (фото)

У трамваях та тролейбусах лунатимуть фрагменти понад 20 композицій від оркестру ЗСУ, оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного й оркестру Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

До слова, така традиція у місті триває вже восьмий рік і щороку викликає захват у більшості пасажирів.

До теми: Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись