Міс Україна Всесвіт 2022 показала національний костюм, з яким поїде у США (фото)

"Воїн світла" – це костюм для конкурсу "Міс Всесвіт 2022" від України. У цьому костюмі "Міс Україна Всесвіт 2022" представить нашу країну на конкурсі в США. Читайте далі та дізнайтеся подробиці про цей сміливий образ нашої красуні!

Костюм "Воїн Світла" розробила та створила відома українська дизайнерка Леся Патока. Вона раніше працювала над образами для Onuka, Джамали, Бумбокс, Pianoбой, Сергія Бабкіна, Олі Полякової та інших.

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Вікторія Апанасенко представить це вбрання на шоу національних костюмів 11 січня 2023 року в Новому Орлеані у США.

В образі використали 5 основних матеріалів та елементів: монолітний комбінезон, що символізує броню та другу шкіру дівчини; біла сукня з вишитими орнаментами та пишними рукавами та спідницею; головний убір з традиційними для України колосками; символічні крила, обпалені та обрамлені у синьо-золоті обладунки; меч, з яким українка бореться із ворогом.

Нам так важливо було створити образ не просто красивої, а й сильної духом дівчини, що уособлює в собі всю Україну – незламну, сміливу, вільну. Попри всі складнощі й виклики, ми впорались зі створенням образу вчасно, адже кожен з нас – Воїн у своїй справі", – розповідає авторка ідеї, засновниця студії Patoka Леся Патока.

Костюм "Воїн світла" – це уособлення внутрішньої сили українців, нашої сміливості, рішучості та любові до волі, що тече в наших жилах. В цей костюм я хотіла закласти ідею, що війна не спроможна зламати нашу міць та знебарвити наші серця. Навіть на згарищі, як фенікс, Україна розквітне та засяє яскравими променями доброти та віри", – говорить Вікторія Апанасенко.

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