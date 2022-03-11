У Львові курсуватимуть автобуси під час комендантської години: для кого і куди

Під час комендантської години у Львові курсуватиме громадський транспорт. Але робитиме він це з низкою обмежень. Розповідаємо, для кого курсуватимуть автобуси.

У телеграм-каналі "Львів. Оперативно" розповідають, що у місті курсуватимуть автобуси під час комендантської години. Їздитимуть вони від залізничного вокзалу.

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Відомо, що автобуси з 22:00 до 07:00 курсуватимуть від залізничного вокзалу Львова до центрів допомоги переселенцям. Зазначається, що для поїздок не потрібно спеціальних перепусток, а сам проїзд – безплатний.

Нагадаємо адреси координаційних центрів. Туди можуть звернутися вимушено переселені особи, щоб отримати допомогу.

"Арена Львів" – вул. Стрийська, 199

– вул. Стрийська, 199 Залізнична адміністрація – вул. Виговського, 34;

– вул. Виговського, 34; Личаківська адміністрація – вул. Костя Левицького, 67;

– вул. Костя Левицького, 67; Шевченківська адміністрація – вул. Липинського, 11;

– вул. Липинського, 11; Галицька адміністрація – вул. Ференца Ліста, 1;

– вул. Ференца Ліста, 1; Сихівська адміністрація – просп. Червоної Калини, 66;

– просп. Червоної Калини, 66; Франківська адміністрація – вул. Генерала Чупринки, 85.

Якщо у вас є можливість допомогти фізично або ж засобами першої необхідності – звертайтеся за телефоном 032 254 60 79.

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