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У Львові курсуватимуть автобуси під час комендантської години: для кого і куди

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Автобуси курсуватимуть від залізничного вокзалу у Львові - фото 1
Автобуси курсуватимуть від залізничного вокзалу у Львові

Під час комендантської години у Львові курсуватиме громадський транспорт. Але робитиме він це з низкою обмежень. Розповідаємо, для кого курсуватимуть автобуси.

У телеграм-каналі "Львів. Оперативно" розповідають, що у місті курсуватимуть автобуси під час комендантської години. Їздитимуть вони від залізничного вокзалу.

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Відомо, що автобуси з 22:00 до 07:00 курсуватимуть від залізничного вокзалу Львова до центрів допомоги переселенцям. Зазначається, що для поїздок не потрібно спеціальних перепусток, а сам проїзд – безплатний.

У Львові курсуватимуть автобуси під час комендантської години: для кого і куди - фото 500589

Нагадаємо адреси координаційних центрів. Туди можуть звернутися вимушено переселені особи, щоб отримати допомогу.

  • "Арена Львів" – вул. Стрийська, 199
  • Залізнична адміністрація – вул. Виговського, 34;
  • Личаківська адміністрація – вул. Костя Левицького, 67;
  • Шевченківська адміністрація – вул. Липинського, 11;
  • Галицька адміністрація – вул. Ференца Ліста, 1;
  • Сихівська адміністрація – просп. Червоної Калини, 66;
  • Франківська адміністрація – вул. Генерала Чупринки, 85.

Якщо у вас є можливість допомогти фізично або ж засобами першої необхідності – звертайтеся за телефоном 032 254 60 79.

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