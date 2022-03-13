Корисна добірка сервісів для тих, хто шукає житло

Зараз тисячі людей терміново евакуюються до більш безпечних регіонів. Однак більшість із них не мають куди їхати. Для таких випадків створюють портали, де у кілька кліків можна знайти прихисток як в Україні, так і за кордоном.

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Пошук житла в Україні:

На сайті ВзаємоДія волонтери зібрали контакти, які пришвидшать пошук тимчасового прихистку чи житла

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! пропонує безоплатне тимчасове житло в безпечних містах України або за кордоном Чатбот , щоб ті, хто потребують притулку, і ті, хто можуть його надати, знайшли одне одного

, щоб ті, хто потребують притулку, і ті, хто можуть його надати, знайшли одне одного Сервіс який об'єднує людей, що шукають житло з тими, хто готовий його надати

який об'єднує людей, що шукають житло з тими, хто готовий його надати Портал для пошуку житла як в Україні, так і за кордоном

для пошуку житла як в Україні, так і за кордоном Бот від Мінцифри, що допомагає 24/7 українським переселенцям отримати тимчасову домівку та необхідні речі у ЦНАПах

Пошук житла за кордоном:

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Корисна добірка сервісів для тих, хто шукає житло

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