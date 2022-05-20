У Нідерландах створили безшумний та екологічний феєрверк

У світі з'явилася альтернатива традиційним салютам із використанням піротехніки. Відтепер можна використовувати "Spark" – феєрверк з органічних матеріалів. Читайте та дізнайтеся деталі!

Нідерландська студія дизайну Roosegaarde створила безшумний феєрверк, який не шкодить навколишньому середовищу, людям та тваринам.

І ще: Мрія: в Україні з'явилося пиво, присвячене легендарному літаку Ан-225

"Spark" – назва феєрверку, що означає "іскра" характеризує цей сучасний салют, адже він виглядає, наче хмара світлячків розміром 50х30х50 метрів.

Феєрверк "Spark" у дії вперше побачать мешканці іспанського міста Більбао. Безшумний феєрверк запускатимуть у парку Донья-Касільда-де-Ітуррісар під час саміту в перших числах червня.

Творець – художник Даан Рузегарде, який надихнувся чарівним світлом світлячків і бажанням оновити ритуал феєрверків. По суті "Spark" – це тисячі біологічно розкладних світлових іскор, які органічно ширяють у повітрі.

До теми: Хлопчик, який не побачив Джолі у кафе Львова, закликав забирати тварин з притулків