У Львівській області нетверезим водіям та порушникам ПДР вручатимуть повістки

Поліція Львова та області вручатиме порушникам повістки. Розповідаємо детальніше, хто може стати учасником такої "акції".

Як пише перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook, поліціянти вручатимуть повістки непослушним громадянам на блокпостах, порушникам правил дорожнього руху, чоловікам напідпитку та тим, хто не дотримується комендантської години.

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На час війни всіх нечемних на блокпостах, порушників комендантської години та грубих порушників ПДР очікує спеціальний приз. Крім адміністративної відповідальності, ми сприяємо здобуттю ще такого спеціального подарунка, як направлення на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням у підрозділи ЗСУ, — повідомив поліцейський.

За словами Олексія Білошицького, таке рішення допоможе спрямовувати агресію на корисніші справи та опір загарбників. Коп також додав, що перші громадяни вже отримали повістки через такі порушення.

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