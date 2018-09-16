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У Лос-Анджелесі відкрилася виставка картин Девіда Лінча

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Девід Лінч - фото 1
Девід Лінч / consequenceofsound

У галереї Лос-Анджелеса Kayne Griffin Corcoran днями відкрилася виставка під назвою "Я був підлітком-комахою". В її експозиції – картини, акварелі і малюнки, створені Девідом Лінчем, людиною, яка відома всьому світу як оскароносний режисер.

Лінч створює свої картини, багато з яких зображали його версію американських передмість, протягом двох десятиліть. У 1989 році в галереї SoHo пройшла перша виставка робіт автора культового серіалу "Твін Пікс", і арт-світ вперше отримав можливість поглянути на цю сторону таланту Лінча.

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Незважаючи на те, що перші відгуки про картини відомого режисера були невтішними, поступово світ мистецтва став приймати творчість Лінча більш тепло.

Лінч розповів, як сприймає той факт, що його картинами стали цікавитися більше: "Це добре! Але тільки недавно все стало добре, тому що художників не сприймали серйозно, якщо ви відомі в чомусь іншому. Ви повинні займатися тільки однією справою, чи не так? Але тепер все змінилося".

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Картини Девіда Лінча
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Картини Девіда Лінча
Картини Девіда Лінча - фото 276281
Картини Девіда Лінча
Картини Девіда Лінча - фото 276282
Картини Девіда Лінча

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Джерело: artnews
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