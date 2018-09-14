Художниця висміює популярні фото в Instagram: кумедні кадри

Весела художниця тролить популярні гламурні світлини в соцмережі Instagram так, що ви будете сміятись!

Знайомтесь, Джеральдін Вест (Geraldine West) – талановита блогерка, яка мешкає у німецькому Кельні. Нещодавно вона почала всій креативний проект "Instagram vs. Reality", у якому відтворює популярні світлини мережі, а потім показує, як насправді виглядає ситуація поза кадром. Зацініть!

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Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

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