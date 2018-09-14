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Художниця висміює популярні фото в Instagram: кумедні кадри

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Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 1
Німкеня тролить гламурні фото Instagram

Весела художниця тролить популярні гламурні світлини в соцмережі Instagram так, що ви будете сміятись!

Знайомтесь, Джеральдін Вест (Geraldine West) талановита блогерка, яка мешкає у німецькому Кельні. Нещодавно вона почала всій креативний проект "Instagram vs. Reality", у якому відтворює популярні світлини мережі, а потім показує, як насправді виглядає ситуація поза кадром. Зацініть!

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Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275794
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West
Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275793
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West
Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275792
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West
Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275791
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West
Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275790
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West
Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275789
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West
Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275788
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West
Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275787
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West
Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275786
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West
Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275785
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West
Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275784
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West
Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275783
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West
Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275782
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West
Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275781
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West
Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275780
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West
Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275779
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West
Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275778
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West
Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275777
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West
Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275776
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West
Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275775
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West
Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275774
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West
Німкеня тролить гламурні фото Instagram - фото 275773
Німкеня тролить гламурні фото Instagram / Geraldine West

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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