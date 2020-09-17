Hogwarts Legacy: перший трейлер гри про всесвіт Гаррі Поттера

У мережі з'явилось перше офіційне промо до гри "Hogwarts Legacy" для фанатів Гаррі Поттера, адже вона дозволяє кожному відчути себе частинкою цього фантастичного всесвіту. Дивіться трейлер онлайн і дізнавайтесь деталі гри на Радіо МАКСИМУМ!

У рамках PlayStation 5 Showcase компанія Avalanche Software анонсувала довгоочікувану гру "Hogwarts Legacy", яка дозволить користувачам опинитись посеред всесвіту Гаррі Поттера. Звісно ж, сюжет новинки розгорнеться далеко до книжкової історії, а саме у 19 столітті навколо юного чарівника. Він отримає доступ до древньої таємниці, яка зможе або зруйнувати, або врятувати весь магічний світ.

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Геймплей обіцяє буде доволі цікавим, адже гравців зможуть вивчати закляття, варити зілля та редагувати зовнішність свого персонажа.

"Відкрийте для себе відчуття від життя у Гоґвортсі: ви будете шукати союзників, боротись з темними чарівниками і визначите долю світу магії", – зазначають творці.

Дата виходу Hogwarts Legacy запланована вже на 2021 рік, новинка буде доступна не лише на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, а й на ПК.

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