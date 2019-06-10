У Лондоні з'явиться унікальний хмарочос з басейном на даху

Британська компанія Compass Pools представила концепт відкритого басейну на даху 55-поверхової будівлі. Наповнена водою чаша з прозорими стінами і прозорою підлогою буде займати всю площу даху!

Таким чином відвідувачі басейну отримають панорамний огляд на всі боки. Як стверджують автори ідеї, проект унікальний: у всьому світі поки не існує такого висотного басейну з оглядом в 360 градусів. Щоправда, не зовсім зрозуміло, як в цей басейн потрапити і як звідти вибратися.

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Спеціальна система буде стежити за вітром і запобігати вихлюпування води через край басейну, а для підігріву води в ньому планується використовувати тепло від системи кондиціонування повітря в приміщенні. Завдяки прозорій підлозі плавців зможуть побачити навіть всередині будівлі.

Після того як перші ескізи басейну були поширені через ЗМІ, у користувачів соцмереж виникло логічне питання: як потрапити в цей басейн і вибратися з нього, якщо вода займає всю площу даху, а ніяких бічних сходів при цьому не видно. Автори стверджують, що для потрапляння в басейн планується використовувати кручені сходи, які будуть підніматися з дна.

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