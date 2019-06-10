Ідеальний вид на захід сонця підкорив мережу: фото

Інколи достатньо всього одного красивого краєвиду з вікна, щоб почуватись значно краще. І в мережі знайшли ідеальну спальню для тих, хто потребує таких моментів.

На платформі Reddit користувач з ніком TrentDolla розмістив фото зі спальні на мансарді, яке за короткий час опинилось у топі мережі. Допис зібрав понад 12 тисяч переглядів та більш як 120 коментарів. А все тому, що з вікна над ліжком відкривається розкішний вид на захід сонця. Коментатори ж із захватом погодились, що виглядає все дуже затишно, але чимало людей замислились, чи справді можливо спати під таким вікном.

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