Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV Євробачення 2019 8 березня

У Лондоні знайшли покинутий Lamborghini: суперкар просто залишили після ДТП

  • 57
Суперкар належить підприємцю Майклу Хатсону - фото 1
Суперкар належить підприємцю Майклу Хатсону / maximum.fm

Фіолетовий суперкар Lamborghini знайшли покинутим у канаві біля тренувального поля англійського футбольного клубу Тоттенхем Хотспур. Що ж сталося з цією красунею?

Автомобіль вартістю 270 000 фунтів стерлінгів (понад 9 мільйонів гривень) викинули на Хедлі-роуд у Лондоні. Його знайшли в брудній канаві після повороту на пустирі.

І ще: Як припаркуватися, не зачепивши бампером бордюр

З'ясувалося, що суперкар, який може розігнатися до 212 миль на годину на дорозі, належить підприємцю Майклу Хатсону. Бізнесмен поділився відео з аварією на своїй історії в Instagram.

Він сказав своїм 25 тисячам фоловерам, що машина злітала в кювет, коли він звернув, щоб уникнути ДТП. Він також додав: "Будь-яка машина може бути відремонтована. Вона застрахована. Ніхто не постраждав. Ціную всіх, хто дзвонив і писав сьогодні. Я в повному порядку".

У Лондоні знайшли покинутий Lamborghini: суперкар просто залишили після ДТП - фото 311310

У Лондоні знайшли покинутий Lamborghini: суперкар просто залишили після ДТП - фото 311311

Читайте також: Стартували продажі найдешевшої Tesla Model 3

Джерело: rotana
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відео дня: українські зірки 90-х в альтернативному відборі на Євробачення
  • 01 березня, 19:50
  • 1211
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото
  • 28 лютого, 14:15
  • 417
Моделі 90-х: як змінилася британська секс-бомба Наомі Кемпбелл (18+)
  • 28 лютого, 19:21
  • 2129
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології