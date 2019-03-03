У Лондоні знайшли покинутий Lamborghini: суперкар просто залишили після ДТП

Фіолетовий суперкар Lamborghini знайшли покинутим у канаві біля тренувального поля англійського футбольного клубу Тоттенхем Хотспур. Що ж сталося з цією красунею?

Автомобіль вартістю 270 000 фунтів стерлінгів (понад 9 мільйонів гривень) викинули на Хедлі-роуд у Лондоні. Його знайшли в брудній канаві після повороту на пустирі.

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З'ясувалося, що суперкар, який може розігнатися до 212 миль на годину на дорозі, належить підприємцю Майклу Хатсону. Бізнесмен поділився відео з аварією на своїй історії в Instagram.

Він сказав своїм 25 тисячам фоловерам, що машина злітала в кювет, коли він звернув, щоб уникнути ДТП. Він також додав: "Будь-яка машина може бути відремонтована. Вона застрахована. Ніхто не постраждав. Ціную всіх, хто дзвонив і писав сьогодні. Я в повному порядку".

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