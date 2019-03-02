Стартували продажі найдешевшої Tesla Model 3

Компанія Tesla почала продаж найдоступнішої версії седана Model 3. Ціна задньопривідної модифікації Standard Range у США складає 36 200 доларів. На одній зарядці електрокар здатний проїжджати до 354 кілометрів.

У "дешевої" Tesla Model 3 також є трохи більш "далекобійна" версія Standard Range Plus з запасом ходу 386 кілометрів. З нуля до 60 миль в годину (96 кілометрів на годину) базовий седан розганяється за 5,6 секунди, а його максимальна швидкість складає 209 кілометрів на годину. Версії з приставкою Plus на розгін до 60 миль в годину потрібно 5,3 секунди, а її максималка зафіксована на 225 кілометрах в годину.

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Початкова версія Model 3 комплектується сидіннями і кермовою колонкою з механічними регулюваннями, базовою аудіосистемою. В оснащення Standard Range Plus входить підігрів передніх сидінь, оздоблення салону шкірою, поліпшена аудіосистема, протитуманні фари. За комплекс Autopilot доведеться доплатити три тисячі доларів, а розширені автономні можливості обійдуться ще в п'ять тисяч.

Tesla Mode 3 отримала найбюджетнішу версію

Раніше Tesla вирішила припинити продажі найбільш доступних модифікацій Model S і Model X, оснащених блоком батарей місткістю 75 кіловат-годин. У лінійці залишаться тільки модифікації з комплектами батарей місткістю 100 кіловат-годин.

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