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У Лондоні врятували дитинча кита, що застрягло у шлюзі Темзи: відео

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Маленький кит застряг у шлюзі Темзи - фото 1
Маленький кит застряг у шлюзі Темзи

Дитинча кита заплило у води Темзи на південному заході Лондона та застрягло в шлюзі річки. Операція з його порятунку тривала близько п'яти годин і завершилася після опівночі 10 травня.

Представник лондонського порту повідомив, що кит довжиною 3 – 4 метри викинувся на берег у Річмонді близько 19:00 за місцевим часом. Рятувальники прибули на місце приблизно о 21:00, до цього шлюз намагалися заповнити водою, щоб тварина змогла вибратися, пише BBC.

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За операцією спостерігали десятки очевидців. Багато з них знімали те, що відбувається на відео. В одному з роликів видно, як співробітник порту поливає тварину зі шланга.

У порятунку кита брали участь представники Королівської національної організації, пожежні команди та співробітники служби порятунку морських мешканців.

Після багатогодинної операції тварину перевезли у безпечне місце, де його оглянули ветеринари. Зараз фахівці оцінюють стан кита та вирішують, чи можна його випустити назад в море.

"Ми не могли повірити своїм очам, коли вперше побачили бідолаху. Не щодня у Річмонді відбувається щось подібне", – сказав місцевий житель Джейк Манкето.

Врятований кит належить до виду малий полосатик (кит Мінке). Це найменший з великих китів. Дорослі особини виростають приблизно до 10 метрів. Зазвичай його можна зустріти у північній частині Атлантичного та Тихого океанів.

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