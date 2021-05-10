У Лондоні врятували дитинча кита, що застрягло у шлюзі Темзи: відео

Дитинча кита заплило у води Темзи на південному заході Лондона та застрягло в шлюзі річки. Операція з його порятунку тривала близько п'яти годин і завершилася після опівночі 10 травня.

Представник лондонського порту повідомив, що кит довжиною 3 – 4 метри викинувся на берег у Річмонді близько 19:00 за місцевим часом. Рятувальники прибули на місце приблизно о 21:00, до цього шлюз намагалися заповнити водою, щоб тварина змогла вибратися, пише BBC.

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За операцією спостерігали десятки очевидців. Багато з них знімали те, що відбувається на відео. В одному з роликів видно, як співробітник порту поливає тварину зі шланга.

Close up of the Minke whale beached at Richmond Lock before it was moved away in the rescue. All who witnessed obviously hoping it will survive. Credit: Andrew Clarke #Richmond #whale #rescue #thames #london pic.twitter.com/0XgimQk872 — Gareth Furby (@GarethFurby) May 10, 2021

У порятунку кита брали участь представники Королівської національної організації, пожежні команди та співробітники служби порятунку морських мешканців.

Після багатогодинної операції тварину перевезли у безпечне місце, де його оглянули ветеринари. Зараз фахівці оцінюють стан кита та вирішують, чи можна його випустити назад в море.

"Ми не могли повірити своїм очам, коли вперше побачили бідолаху. Не щодня у Річмонді відбувається щось подібне", – сказав місцевий житель Джейк Манкето.

Врятований кит належить до виду малий полосатик (кит Мінке). Це найменший з великих китів. Дорослі особини виростають приблизно до 10 метрів. Зазвичай його можна зустріти у північній частині Атлантичного та Тихого океанів.

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