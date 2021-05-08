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Американка подумала, що її будинок пограбували: що під час цього робив її пес

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У безладі в оселі виявився винним 2-річний пес Бо - фото 1
У безладі в оселі виявився винним 2-річний пес Бо

24 квітня мешканка Теннессі повернулася додому й вирішила, що її пограбували. Усюди лежали білі жмути пуху, в атмосфері будинку панував безлад. Незабаром вона зрозуміла, що до чого – винуватцем події виявився не грабіжник або вандал, а її пес Бо.

Господиня Бо, 51-річна Вікі Шелтон, розповіла виданню Metro, що її зустріли пси, коли вона прийшла. Потім Бо сів прямо посеред усього безладу і почав виляти хвостом. Він виглядав дуже задоволеним собою. Саме у цей момент господиня усе зрозуміла.

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За її словами, 2-річний пес повністю знищив диван і розкидав по всьому будинку шматочки пуху.

Американка подумала, що її будинок пограбували: що під час цього робив її пес - фото 458625

"Цей диван був у нас всього 4 місяці, – говорить Вікі. – Бо часто спить на дивані, це безперечно його територія. Йому подобався диван. Я була на роботі, і камера для домашніх тварин попереджала мене про те, що в будинку щось відбувається, але я думала, що Бо просто поводиться як завжди. Я навіть не могла уявити, що у цей час він руйнує мій диван".

Американка подумала, що її будинок пограбували: що під час цього робив її пес - фото 458627

Американка подумала, що її будинок пограбували: що під час цього робив її пес - фото 458626

Вікі зазначила, що на прибирання пішло 2 години, а також було потрібно 6 величезних сміттєвих пакетів, щоб позбутися від усього пуху.

Наступного дня господиня, йдучи на роботу, вирішила замкнути Бо у кімнаті свого сина, щоб запобігти черговому руйнуванню будинку. Вона також помістила пса у велику клітку. Але Бо зруйнував і клітку, і двері кімнати.

"Я поставила клітку в кімнату сина та зачинила двері. Я увімкнула передачу з заспокійливими звуками, увімкнула вентилятори, поклала його іграшки поруч з ним. Я думала, у нього буде хороший день. Коли я повернулася з роботи, він стояв у дверях. Я подумала: "О ні, це недобре". У дверях мого сина виявилася величезна діра, а клітку він розлущив. Я запанікувала, вирішивши, що він порізав собі рот, і відвезла його до ветеринара. Але він був у повному порядку", – розповіла Вікі.

Американка подумала, що її будинок пограбували: що під час цього робив її пес - фото 458628
Американка подумала, що її будинок пограбували: що під час цього робив її пес - фото 458629

Ветеринар пояснив Шелтон, що пес відчуває дуже сильну тривогу, коли розлучається з нею. Фахівець відзначив, що ця проблема зросла на тлі пандемії коронавірусу, оскільки багато власників довго перебували вдома, а потім знову почали виходити на роботу. Ветеринар виписав Бо заспокійливі таблетки та дав рекомендації.

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