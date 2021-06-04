У Лондоні вперше за 25 років показали весільну сукню-катастрофу принцеси Діани

Вінчальний наряд принцеси Уельської Діани став справжньою легендою, і публіка побачила його вперше за чверть століття.

У Кенсингтонському палаці, колишній резиденції принцеси Діани і нинішній резиденції її сина принца Вільяма і його сім'ї, відкрилася виставка Royal Style in the Making. Головним експонатом нової виставки стала весільна сукня принцеси Діани, створена дизайнерами Елізабет і Девідом Емануелями. Про це пише dailymail.

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На виставці також представили оригінальні ескізи, зразки тканин і рукописні замітки, які використовували модельєри, в тому числі Девід Емануель, Девід Сассун і Норман Хартнелл, при створенні унікальних речей для своїх вінценосних клієнтів.

Цікаво, що вінчальний наряд принцеси прозвали сукнею-катастрофою. Мало того, що величезний шлейф створював купу незручностей, свою лепту в загальну картину вніс і вибір матеріалу для сукні. Дизайнери зупинилися на шовковій тафті кольору слонової кістки, проте не врахували той момент, що ця тканина хоч і красива, але сильно мнеться і "ламається" на вигинах.

Сукня принцеси Діани / dailymail

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