Кейт Міддлтон повторила розкішний образ принцеси Діани

Герцог і герцогиня Кембриджські вирушили у робочу поїздку Шотландією. У поїздці Кейт Міддлтон своєрідно вшанувала пам'ять принцеси Діани.

Модні оглядачі не могли не відзначити вихід Кейт. Образи герцогині Кембриджської дуже часто порівнюють з образами її покійної свекрухи принцеси Діани, пише dailymail.

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Герцогиня Кетрін з'явилася в блейзері від Zara за 60 фунтів і плісированій спідниці міді від Hope, туфлях-човниках кольору кави з молоком від Gianvito Rossi, а в руках тримала невеликий клатч від Metier. Також на Кейт були сережки від единбурзького бренду Hamilton and Inches, кольє від Spells of Love і захисна маска з квітковим принтом від Amaia.

Королівські експерти одразу відзначили, що Кейт Міддлтон повторила образ принцеси Діани, який вона вибрала в 1992 році. Схоже, що вибір наряду невипадковий. Принцеса Діана тоді приїхала також до Шотландії, щоб зустрітися з принцом Вільямом.

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