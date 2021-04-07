На продаж виставили велосипед принцеси Діани, на якому вона каталася до заміжжя

На аукціоні Burstow & Hewett з'явився велосипед принцеси Діани, на якому вона їздила у 70-х роках. Цей двоколісний вважається символом юнацької свободи принцеси до того, як вона стала членом королівської сім'ї і зіткнулася з величезною кількістю обмежень.

Як пише Daily Mail, на велосипеді Raleigh Traveller синього кольору принцеса їздила по Лондону, коли працювала нянею. Очікується, що він піде з молотка майже за 30 тисяч доларів. В описі до лота сказано, що "цей предмет є символом гноблення Діани. Те, що вона любила у неї відняли, як і контроль над її публічним життям".

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Принцеса була змушена позбутися від цього велосипеда після її заручин з принцом Чарльзом, позаяк королівські радники вважали його невідповідним для королівського статусу. Вона продала його батькові друга, який зберігав його в гаражі 27 років, і в 2008 році продав за 290 доларів. А у 2018 році його перепродали за 12,6 тисячі доларів.

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