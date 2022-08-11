У Лондоні висадять дерев на три мільйони фунтів, щоб боротися зі спекою

Садік Хан, мер Лондона, зробив заяву, що місто виділить три мільйони фунтів стерлінгів на висадку дерев у місті. Таке рішення аргументоване тим, що столиця Великобританії страждає від аномальної спеки, а дерева здатні боротися з цією проблемою.

Ці кошти планують розподілити між тими волонтерськими організаціями, які займаються озелененням Лондона, а також між програмами місцевих громад. Ще відомо, що частину грошей виділять на безпосередню висадку дерев.

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У регіоні були масштабні лісові пожежі, які спричинили рекордно високі температури. До прикладу, в східній частині Великобританії температура сягнула позначки +40°C.

Збільшення кількості дерев у місті допоможе охолодити Лондон. Адже без зелених насаджень утворюється ефект "Міського теплового острова", тобто тверді поверхні, будинки, конструкції поглинають сонячні промені. А мали б робити це дерева, різноманітні рослини та трава. Саме висадка дерев створить для мешканців рятівну тінь. До того ж Лондон стане стійкішим до повеней. Про це розповідають в адміністрації Хана.

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