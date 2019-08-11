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У Лондоні відкриють перший у світі готель для кімнатних рослин

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Рослини доглядатимуть на вищому рівні - фото 1
Рослини доглядатимуть на вищому рівні

Незвичайний готель Patch Plant Hotel готовий приймати зелених гостей уже з вересня. Тепер не потрібно буде думати, хто ж догляне за вашими улюбленими орхідеями під час відпустки або відрядження.

Як часто ви відмовлялися від далекої поїздки через домашню оранжерею, про яку необхідно піклуватися, а нікому. Або ви їхали у відпустку і поверталися, а всі ваші кімнатні рослини зів'яли, якщо не засохли?

І ще: У якому вигляді треба залишати номер, коли їдете з готелю

У готелі буде сотня номерів - фото 346883
У готелі буде сотня номерів

Інтернет-магазин Patch знайшов рішення для лондонців і готується відкрити перший у світі готель для кімнатних рослин.

У готелі пропонують обслуговування рослин на п'ятизірковому рівні за принципом "все включено". У вартість входить: полив Plant Spa, харчування, клімат-контроль і інший догляд за рослинами. Всього у готелі 100 номерів.

У Лондоні відкриють перший у світі готель для кімнатних рослин - фото 346884

Читайте також: Такого ми ще не бачили: ТОП незвичних речей, забутих у готелях

Джерело: hypebae
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