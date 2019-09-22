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У Лондоні відкриється перший у світі музей вагіни
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16 листопада в Лондоні відкриється перший у світі музей, який повністю буде присвячений вагіні. На відкриття такого сміливого майданчика скинулися всі потроху – завдяки краудфандінговому сайту вдалося зібрати 50 тисяч фунтів.
Засновниця центру Флоренс Шехтер вирішила музей вагіни, надихнувшись ісландським музеєм фалосів. Перша виставка буде присвячена міфам про жіночі статеві органи, їхню будову та гігієну.
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У музеї будуть проходити вечори стендап-комедії, театральні постановки, майстер-класи та лекції. Також майданчик буде відкритий для зустрічей, присвячених фемінізму, рівності, прав ЛГБТ-спільноти.
Керуюча музеєм Зоя Вільямс вважає, що публічний діалог про вагіни і вульви необхідний: згідно з дослідженнями, 65% молодих британок соромляться навіть вимовляти ці слова і майже нічого не знають про жіноче здоров'я.
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