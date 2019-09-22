Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Привітання

У Лондоні відкриється перший у світі музей вагіни

  • 19
У Лондоні відкриють музей вагіни - фото 1
У Лондоні відкриють музей вагіни / vice

16 листопада в Лондоні відкриється перший у світі музей, який повністю буде присвячений вагіні. На відкриття такого сміливого майданчика скинулися всі потроху – завдяки краудфандінговому сайту вдалося зібрати 50 тисяч фунтів.

Засновниця центру Флоренс Шехтер вирішила музей вагіни, надихнувшись ісландським музеєм фалосів. Перша виставка буде присвячена міфам про жіночі статеві органи, їхню будову та гігієну.

І ще: Названо ідеальний час, коли жінки хочуть займатися сексом

У Лондоні відкриється перший у світі музей вагіни - фото 356553

У музеї будуть проходити вечори стендап-комедії, театральні постановки, майстер-класи та лекції. Також майданчик буде відкритий для зустрічей, присвячених фемінізму, рівності, прав ЛГБТ-спільноти.

Керуюча музеєм Зоя Вільямс вважає, що публічний діалог про вагіни і вульви необхідний: згідно з дослідженнями, 65% молодих британок соромляться навіть вимовляти ці слова і майже нічого не знають про жіноче здоров'я.

Читайте також: Найпоширеніші міфи про секс, в які досі вірять

Джерело: cnn
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася яскрава представниця "великої шістки" Тетяна Патітц (18+)
  • 16 вересня, 18:21
  • 1894
Кріпосна 2 сезон 23, 24 серія: дивитись онлайн шокуючий фінал серіалу СТБ
  • 19 вересня, 23:02
  • 11968
Рок музика вересня: плейлист нових треків тижня
  • 19 вересня, 10:19
  • 459
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Культура Секс