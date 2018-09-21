У Лондоні скульптура лева складає вірші

У центрі Лондона на Трафальгарській площі поруч з чотирма бронзовими левами встановили нову, яскраву скульптуру хижака.

Зазначається, що на відміну від своїх сусідів, цей звір не мовчить. А завдяки штучному інтелекту генерує вірші для перехожих.

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"Всіх охочих закликають "погодувати" лева – на сенсорному екрані можна вписати будь-яке слово. І саме його розумна скульптура використовує у віршах", – йдеться в повідомленні.

Раніше в Києві на Михайлівській площі встановили п'ятиметрову надувну скульптуру у вигляді чорних щупальців. Арт-об'єкт символізує зло, яке несуть з собою тортури. За даними правозахисників, кожен десятий поліцейський вважає допустимим їхнє застосування.

Арт-об'єкт символізує зло, яке несуть з собою тортури

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