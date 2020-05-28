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У Лондоні репер розбив ущент Ferrari за 300 тисяч доларів

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Ferrari - фото 1
Ferrari / sky

У центрі Лондона розбили один з найдорожчих і ексклюзивних суперкарів. Ferrari 488 GTB скоїв зіткнення з автобусом і перетворився на купу металу.

Як повідомляють британські ЗМІ, автомобіль розбив його ж власник, місцевий репер Swarmz.

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При зіткненні ексклюзивний Ferrari отримав серйозні пошкодження передньої частини, крім того, у нього спрацювали подушки безпеки. Судячи з фото і відео, відновлення італійської машини неможливе, хоча мотор – 3,9-літровий бітурбо V8 – залишився цілим (у суперкара задньомоторне компонування).

Серед людей, на щастя, ніхто не постраждав. Відзначимо, Ferrari 488 GTB з'явився на ринку в 2016 році, ціна автомобіля складала від 250 000 фунтів стерлінгів (приблизно 308 тис. доларів). У 2019 його місце зайняла модель F8 Tributo.

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Джерело: sky
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