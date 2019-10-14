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У Лондоні пройде виставка картин, намальованих мавпою: фото

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Шимпанзе Конго - фото 1
Шимпанзе Конго / mayorgallery

У лондонській галереї The Mayor Galley готують виставку робіт пензля шимпанзе Конго. Це вражає!

На суд глядачів представлять понад 55 творів, написаних в 1950-х. Їх вартість коливається від 2 до 8 тисяч доларів. Картини можна буде придбати.

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Роботи виставив на продаж зоолог Десмонд Морріс, власник мавпи, який і вирішив дати їй в лапи олівця, а потім і пензля. Він вивчав творчі здібності тварин. Морріс працював з декількома мавпами, але, за його словами, Конго освоїв живопис краще за всіх. Спочатку він просто водив на папері олівцями і пастеллю, а потім почав виводити фігури, найчастіше кола. Конго також навчився розуміти симетрію.

За три роки Конго намалював понад 400 картин. Деякі з них купили для своїх колекцій Пабло Пікассо, Хуан Міро і Сальвадор Далі. Шимпанзе Конго помер від туберкульозу в 1964 році.

У Лондоні пройде виставка картин, намальованих мавпою: фото - фото 361492

У Лондоні пройде виставка картин, намальованих мавпою: фото - фото 361493

У Лондоні пройде виставка картин, намальованих мавпою: фото - фото 361494

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Джерело: mayorgallery
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