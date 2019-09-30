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Найкращі друзі: відео з котом розчулило мережу
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У мережі не можуть втримати усмішку від чарівного ролика із новоспеченими друзями. Хто сказав, що лише собаки – віддані домашні улюбленці?
На платформі Reddit користувач з ніком ashostakovich поділився відео з котом, яке за короткий час почало підкорювати топи платформи. Всього за 5 годин допис зібрав більш як 25 тисяч переглядів та понад 200 коментарів. А все тому, що на записі можна побачити хлопця, який тримає на колінах нового члена родини – кішку, яка чемно вмостився та просить її погладити.
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"Через 2 години після того, як її забрали додому, і вони вже найкращі друзяки", – відзначив автор. І справді, важко з цим не погодитись, адже цей пухнастик поводиться дуже віддано.
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