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Найкращі друзі: відео з котом розчулило мережу

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Відео з котом розтопило серця - фото 1
Відео з котом розтопило серця

У мережі не можуть втримати усмішку від чарівного ролика із новоспеченими друзями. Хто сказав, що лише собаки – віддані домашні улюбленці?

На платформі Reddit користувач з ніком ashostakovich поділився відео з котом, яке за короткий час почало підкорювати топи платформи. Всього за 5 годин допис зібрав більш як 25 тисяч переглядів та понад 200 коментарів. А все тому, що на записі можна побачити хлопця, який тримає на колінах нового члена родини – кішку, яка чемно вмостився та просить її погладити.

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"Через 2 години після того, як її забрали додому, і вони вже найкращі друзяки", – відзначив автор. І справді, важко з цим не погодитись, адже цей пухнастик поводиться дуже віддано.

Two hours after bringing her home and they’re already best buds from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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